В Кремле разозлились из-за заявления Белого дома о роли СССР во Второй мировой войне

10 мая, 2020, 21:21

Министерство иностранных дел России выразило возмущение из-за отсутствия упоминания о СССР, в посте Белого дома о Второй мировой войне

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Поводом для заявления российского МИД стал пост в Instagram Белого дома: "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух будет всегда побеждать. Так всегда и происходит".

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в праздничные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В Москве отметили, что приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только "Америке и Великобритании" идет вразрез с принятым 25 апреля Президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.

Напомним, 25 апреля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с совместным заявлением к 75-й годовщине встречи на Эльбе.

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