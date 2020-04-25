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Espreso.tvМирПутин и Трамп выступили с совместным заявлением к 75-й годовщине встречи на Эльбе

Путин и Трамп выступили с совместным заявлением к 75-й годовщине встречи на Эльбе


фото: Getty Images
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили с совместным заявлением к 75-й годовщине встречи на Эльбе

Об этом сообщает DW .

"Историческая встреча советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на пострадавшем от военных действий мосту через Эльбу, стала "предвестником решающего поражения нацистского режима", - говорится в документе, опубликованном в субботу, 25 апреля, на сайтах Кремля и Белого дома.

"Встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках декларации ООН от 1942 года. Эта совместная борьба требовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - говорится в заявлении.

Трамп и Путин отметили вклад миллионов работников тыла, которые выработали "огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру", обеспечив союзников "средствами, необходимыми для победы".

Авторы заявления отметили "дух Эльбы", который "является примером того, как страны могут отложить в сторону противоречия, построить доверие и сотрудничать во имя общей цели" и отдали "дань уважения доблести и мужества всех тех, кто вместе сражался для разгрома нацизма ".

В конце Второй мировой войны 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта советской армии встретились с подразделениями 1-й армии США на реке Эльба недалеко от Торгау. В результате остатки сил вермахта оказались расколотыми на северную и южную части, что ускорило их окончательное поражение.

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