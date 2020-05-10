В Германии тестируют украинские препараты от COVID-19
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника медицинские препараты украинского производства, которые могут быть применены для лечения коронавирусной болезни COVID-19, проходят лабораторную проверку на территории ФРГ.
"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируют некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - сказал Мельник.
- 19 апреля стало известно, что Украина планирует закупить препарат "Ремдесивир", который используют для борьбы с коронавирусом в США.
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