 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Германии тестируют украинские препараты от COVID-19

В Германии тестируют украинские препараты от COVID-19


фото: Посольство України у ФРН
В Германии начали тестирование украинских медицинских препаратов для лечения коронавируса

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника медицинские препараты украинского производства, которые могут быть применены для лечения коронавирусной болезни COVID-19, проходят лабораторную проверку на территории ФРГ.

"Именно в немецких лабораториях сейчас тестируют некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - сказал Мельник.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 мая, 2020 воскресенье

9 мая, 2020 суббота

больше новостей

10 мая, 2020 воскресенье

9 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать