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Espreso.tvОбществоУкраине удалось избежать пика нагрузки на медицинскую систему, - Степанов

Украине удалось избежать пика нагрузки на медицинскую систему, - Степанов


фото: Укрінформ
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря своевременному введению карантина, Украине удалось избежать пика нагрузки на медицинскую систему во время вспышки коронавируса

Об этом Степанов заявил в интервью "Украине 24".

По его словам, благодаря введению карантина на начальных стадиях эпидемии, была разорвана цепь передачи болезни.

"Мы начали карантин на начальных стадиях эпидемии, в связи с этим была разорвана цепь передачи болезни, - то, что нужно было стране для того, чтобы не было критических нагрузок. С марта все считали, когда будет пик. Для нас главное было пика избежать, поскольку в нашем понимании пик - это когда количество одновременно больных таково, что мы не способны оказать медицинскую помощь", - сказал Степанов.

Министр добавил, что количество коек, которые использованы, не превышает 15%, а количество задействованных аппаратов искусственной вентиляции легких не превышает 8-9%.

"Я считаю, что нам удалось избежать пика, у нас количество использованных коек не превышает показатель 15%, количество задействованных аппаратов ИВЛ не превышает 8-9%, показатель летальности 2-4%, в отличие от той же Британии, где 15%. И 13% - в Италии. Поэтому Украина справилась с тем, чтобы взять под инфекционный контроль распространение коронавируса", - отметил Степанов.

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