Выход из карантина: Какие послабления заработают 11 мая
Об этом сообщает Укринформ.
В частности, с 11 мая будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, стоматологии, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, детских и спортивных площадок.
Правительство разрешило деятельность предприятий общественного питания на вынос и летних площадок у них, заведений бытового обслуживания, торговли непродовольственными товарами в магазинах, в частности в ТРЦ.
Смогут возобновить деятельность музеие, в том числе под открытым небом, историко-культурные заповедники, однако их руководство будет решать, будут ли они принимать посетителей.
Разрешені тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов. Предприятия, работающие в сфере средств массовой информации, тоже смогут возобновить деятельность.
Разрешено осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных и творческих коллективах с участием до 50 человек или без зрителя.
При этом должны соблюдаться ограничительные меры - масочный режим, социальное дистанцирование, проведение регулярной дезинфекции и тому подобное.
В то же время, под запретом остается деятельность фудкортов и зон развлечений ТРЦ, работа кинотеатров и театров, метрополитена, общественного транспорта без спецпропусков, пригородное, междугороднее, внутриобластноые, межобластное сообщение, регулярное железнодорожное и авиасообщение.
Закрытыми будут оставаться спортзалы, фитнес-центры, учреждения дошкольного, школьного и высшего образования.
Не будет разрешаться проведение массовых мероприятий, перемещение группами более чем 2 человека, кроме сопровождения детей, пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых.
В общественных местах необходимо надевать маску или респиратор, а выходя из дома, нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Сохраняется запрет на самовольное оставление места самоизоляции и обсервации.
- Напомним, 10 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться до конца лета.
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