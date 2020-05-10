Выход из карантина: Какие послабления заработают 11 мая

10 мая, 2020, 21:02

С 11 мая в Украине, по решению правительства, начнется первый этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, с 11 мая будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, стоматологии, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, детских и спортивных площадок.

Правительство разрешило деятельность предприятий общественного питания на вынос и летних площадок у них, заведений бытового обслуживания, торговли непродовольственными товарами в магазинах, в частности в ТРЦ.

Смогут возобновить деятельность музеие, в том числе под открытым небом, историко-культурные заповедники, однако их руководство будет решать, будут ли они принимать посетителей.

Разрешені тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов. Предприятия, работающие в сфере средств массовой информации, тоже смогут возобновить деятельность.

Разрешено осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных и творческих коллективах с участием до 50 человек или без зрителя.

При этом должны соблюдаться ограничительные меры - масочный режим, социальное дистанцирование, проведение регулярной дезинфекции и тому подобное.

В то же время, под запретом остается деятельность фудкортов и зон развлечений ТРЦ, работа кинотеатров и театров, метрополитена, общественного транспорта без спецпропусков, пригородное, междугороднее, внутриобластноые, межобластное сообщение, регулярное железнодорожное и авиасообщение.

Закрытыми будут оставаться спортзалы, фитнес-центры, учреждения дошкольного, школьного и высшего образования.

Не будет разрешаться проведение массовых мероприятий, перемещение группами более чем 2 человека, кроме сопровождения детей, пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

В общественных местах необходимо надевать маску или респиратор, а выходя из дома, нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Сохраняется запрет на самовольное оставление места самоизоляции и обсервации.

Напомним, 10 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться до конца лета.

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