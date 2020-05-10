Украинцы попали в ДТП под российским Смоленском, есть погибший
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.
По его словам, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая в 22:40 в городе Вязьма Смоленской области.
"По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб один гражданин Украины и три украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вязьминскую центральную районную больницу", - сказал Погорельцев.
Один из травмированных получил легкие телесные повреждения, второй - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.
Сейчас посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ.
- Напомним, 9 мая в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих.
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