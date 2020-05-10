На Виннитчине в ДТП погибли трое военных

10 мая, 2020, 16:08

9 мая в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области.

В субботу вечером, 9 мая, в Калиновском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое военнослужащих, еще одна пострадавшая находится в реанимации.

Авария произошла около 22:00 на дороге между селом Нападовка и Люлинцы. Автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А-1119 от полученных травм скончались на месте происшествия.

Также пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля. Она в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Правоохранители открыли дело по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обстоятельства ДТП выясняются.

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