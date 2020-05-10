10 мая, 2020, 14:27

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина

Об этом он сообщил у себя на странице, рассказывает Еспресо.TV .

"Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - отметил он.

Чиновник напомнил, что завтра, 11 мая, в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия, из-за чего "очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики". Тогда как подавляющее большинство установленных ранее ограничений будет продолжать действовать до 22 мая.

Ляшко привел ссылки на установленный порядок выхода из карантина для предприятий и хозяйственной деятельности разного типа:

парикмахерских и салонов красоты ;

заведений общественного питанием ;

торговли продовольственными и непродовольственными товарами ;

осуществления разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях ;

предоставление стоматологической помощи ;

а также учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения .

"Ослабление карантина не отменяет правил безопасности по COVID-19 ", - добавил главный санврач.

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