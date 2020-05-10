В Минздраве утвердили правила ослабления карантина для малого бизнеса
Об этом он сообщил у себя на странице, рассказывает Еспресо.TV .
"Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина", - отметил он.
Чиновник напомнил, что завтра, 11 мая, в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия, из-за чего "очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики". Тогда как подавляющее большинство установленных ранее ограничений будет продолжать действовать до 22 мая.
Ляшко привел ссылки на установленный порядок выхода из карантина для предприятий и хозяйственной деятельности разного типа:
парикмахерских и салонов красоты ;
заведений общественного питанием ;
торговли продовольственными и непродовольственными товарами ;
осуществления разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях ;
предоставление стоматологической помощи ;
а также учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты населения .
"Ослабление карантина не отменяет правил безопасности по COVID-19 ", - добавил главный санврач.
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