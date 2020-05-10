Ахметов заинтересовался меткомбинатом в польской Ченстохове
Зарегистрирована в Нидерландах и подконтрольная ему фирма подала соответствующую заявку в Управление защиты конкуренции и потребителей Польши, передает Эспрессо.TV со ссылкой на украинскую службу Польского радио .
"Таким образом подтвердилась информация издание Gazeta Wyborcza о том, что в игру включается украинский олигарх", - отмечается в сообщении.
Недавно был объявлен аукцион на продажу Ченстоховского металлургического комбината. Приоритетное право на приобретение этого предприятия имеет сегодня его арендатор, после его остановки возобновил производство, компания Sunningwell International Polska.
- Напомним, состояние Ахметова, общая стоимость которых составила 22,4 млрд, на протяжении последних семи лет упали на 80% . Это является одним из самых стремительных падений в индексе миллиардеров Bloomberg.
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