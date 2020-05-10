Ахметов заинтересовался меткомбинатом в польской Ченстохове

10 мая, 2020, 12:55

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен приобрести обанкротившийся металлургический комбинат в городе Ченстохова ( "ИСД Гута Ченстохова")

Зарегистрирована в Нидерландах и подконтрольная ему фирма подала соответствующую заявку в Управление защиты конкуренции и потребителей Польши, передает Эспрессо.TV со ссылкой на украинскую службу Польского радио .

"Таким образом подтвердилась информация издание Gazeta Wyborcza о том, что в игру включается украинский олигарх", - отмечается в сообщении.

Недавно был объявлен аукцион на продажу Ченстоховского металлургического комбината. Приоритетное право на приобретение этого предприятия имеет сегодня его арендатор, после его остановки возобновил производство, компания Sunningwell International Polska.

Напомним, состояние Ахметова, общая стоимость которых составила 22,4 млрд, на протяжении последних семи лет упали на 80% . Это является одним из самых стремительных падений в индексе миллиардеров Bloomberg.

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