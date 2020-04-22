Ахметов за 7 лет потерял 80% своего состояния, - Bloomberg

22 апреля, 2020, 12:38

Общая стоимость состояния украинского олигарха и самого богатого украинца Рината Ахметова за последние 7 лет сократились на 80%

Об этом пишет Bloomberg .

"53-летний бизнесмен выковал конгломерат из руин постсоветского периода, избежал преследования и спас свою империю от более чем десятилетнего периода политической нестабильности, включая аннексию Крыма Россией и военный конфликт с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами", - говорится в материале.

"Его (Ахметова - ред.) состояние, стоимость которых составляла 22,4 млрд, упало на 80% в течение последних семи лет. Это является одним из самых стремительных падений в индексе миллиардеров Bloomberg ", - пишет издание.

Отмечается, что в настоящее время задачей украинского олигарха является сохранение бизнеса на плаву, ведь эпидемия коронавируса сильно ударили по стоимости сырья. В этом году цены на сталь упали на 20%, и это стало для крупнейшего производителя стали в Украине Метинвеста Ахметова большим вызовом.

Более того, в другой компании 53-летнего олигарха ДТЭК заявили о намерениях реструктуризировать свою задолженность на $ 1 млрд, а также приостановить добычу угля на крупнейшем угольном объединении Украины - "Павлоградугле", где работают около 20 тысяч человек.