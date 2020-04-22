Почаевскую Лавру закрыли на карантин

22 апреля, 2020, 12:31

Как сообщает сайт Свято-Успенской Почаевской Лавры, карантин начался в 10:00 21 апреля

Об этом говорится на сайте Лавры.

Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви МП уверяет, что среди священнослужителей и монахов нет больных коронавирусом.

"В Свято-Успенской Почаевской лавре уставные богослужения завершаются без изменений, среди братии не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, решение закрыть обитель для паломников было принято в связи с усилением карантинных мероприятий в городе Почаев", - говорится на сайте УПЦ МП.

"Свято-Успенскую Почаевскую лавру закрыто на карантин, а в городе Почаев Кременецкого района, где зафиксированы вспышки распространения коронавируса, установлено ограничение движения транспортных средств. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА", - прокомментировали в полиции .

Напомним, 22 апреля на карантин закрыли еще один монастырь в Киеве

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