В Волынской ОГА объяснили вспышку коронавируса вблизи Ковеля

9 мая, 2020, 07:42

В районе Ковеля Волыни за сутки зарегистрировали 17 новых случаев коронавируса. В ОГА считают эту вспышку следствием того, что в поминальные дни люди массово посещали кладбища

Об этом 8 мая 2020 года на брифинге заявила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Было выявлено 17 случаев COVID-19 именно в районе Ковеля. Это объясняется тем, что были" проводы "и поминальные дни", - отметила Щербак.

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По ее словам, некоторые священники несмотря на просьбы воздержаться от коллективных богослужений все-таки приходили на кладбище в поминальные дни, что привело к такому "отзвука".

Также заместитель председателя ОГА сообщила о десятой смерти в области от осложнений коронавируса - умерла жительница Ковеля 1942 года, в которой была гипертоническая болезнь.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 8 мая 2020 года, в Украине насчитывалось всего 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 . Из них в течение четверга, 7 мая, выявлено - 504 новых.

На Волынской области - 424 случая.

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