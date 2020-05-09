От коронавируса умер 42-летний офицер по охране Кремля, - СМИ
Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на собственный источник в ФСО и двух знакомых Титова, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, после смерти майора его семья получила положительный тест Титова на COVID-19.
Знакомый офицера ФСО рассказал, что после суточного дежурства 22 апреля тот уехал домой в Подмосковье "с легким недомоганием без температуры". По словам собеседника Meduza, 26-го и 27 апреля Титов пытался вызвать скорую помощь по номеру 112, однако медики не выехали к нему, заявив, что у него недостаточно острых симптомов.
Как следствие, 28 апреля, утверждает собеседник Meduza, Титов позвонил на работу, после чего ему нашли ведомственную машину - санитарный автомобиль президентского полка - и увезли майора в госпиталь ФСБ. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию и взяли мазок на COVID-19. На следующий день мужчины ввели в искусственную кому, рассказал источник.
30 апреля Титов умер, а 3 мая его тело кремировали в морге при госпитале.
Алексей Титов имел 42 года, 24 из которых он прослужил в Кремле с 1996-го по 1998-й - во время срочной службы в президентском полку, а затем на различных должностях в комендатуре московского Кремля ФСО России.
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