В Евросоюзе решили пока не открывать границы

9 мая, 2020, 21:06

Еврокомиссия предложила продлить ограничения на въезд в страны Евросоюза, введенные из-за пандемии коронавируса, до 15 июня

Об этом сообщает DW.

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Причина введенных ограничений - пандемия коронавирусной инфекции.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали принимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - отметили в Еврокомиссии.

В исполнительном органе ЕС добавили, что из-за этого странам объединения следует продолжить ограничения на въезд на внешних границах.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать открытие с внутренних границ ЕС, и только после этого переходить к внешним границам. Этот совет остается в силе.

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы снимем ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для поездок, которые не являются необходимыми", - сказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членах Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, 15 апреля в Европейском Союзе составили "дорожную карту" снятия карантина из-за коронавируса.

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