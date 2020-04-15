ЕС подготовил "дорожную карту" выхода из карантина
15 апреля, 2020, 21:37
В Европейском Союзе составили "дорожную карту" снятия карантина из-за коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии .
В "дорожной карте" подчеркивается, что сроки снятия карантина должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев: эпидемиологический критерий; мощность системы здравоохранения; возможности мониторинга.
Также в Еврокомиссии отметили важность того, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантина. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько этапов.
Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты одновременно. Внешние границы откроют во вторую очередь.
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- Напомним, что канцлер Ангела Меркель представила план выхода Германии из карантина .
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