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Espreso.tvМирВ Беларуси произошла вспышка заболеваемости COVID-19

В Беларуси произошла вспышка заболеваемости COVID-19


фото: Укрінформ
В Беларуси за сутки зафиксирован 951 случай заболевания коронавирусом, общее количество случаев достигло 22 052

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 (на 8 мая - 121) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в министерстве.

По состоянию на 9 мая выздоровели и выписаны из больниц 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая - 5 484).

Всего в Беларуси было проведено 251 771 тест на коронавирус, количество подтвержденных случаев составила 8,8% от общего количества проведенных тестов.

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