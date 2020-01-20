Самая молодая экспедиция: определены участники украинского антарктического отряда
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава является "новичками" , то есть впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время вторая часть экспедиции - это опытные полярники", - пояснил глава Национального антарктического центра МОН Евгений Дикий.
Отряд отправится на станцию в марте 2020-го и будет работать там в течение года. В нем традиционно будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик и системный администратор связи. Руководителем 25-й УАЭ выбрали Юрия Отрубу.
Список основного состава 25-й УАЭ:
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Игорь Дейнека - врач, Ровно, первая зимовка;
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Максим Белоус - системный механик, Шепетовка, первая зимовка;
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Евгения Прекрасная - биологические исследования, Киев, первая зимовка;
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Евгений Прокопчук - системный администратор связи, Буча, первая зимовка;
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Анна Соина - гидрометеорологические и океанографические исследования, Харьков, первая зимовка;
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Игорь Артеменко - гидрометеорологические и океанографические исследования, Киев, первая зимовка;
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Андрей Сопин - геокосмические исследования, Харьков, вторая зимовка;
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Вадим Жуковский - гидрометеорологические и океанографические исследования, Одесса, вторая зимовка;
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Юрий Лишенко - дизелист-электрик, Харьков, третья зимовка;
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Александр Салганский - биологические исследования, Киев, третья зимовка
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Василий Омельянович - повар, Малин, пятая зимовка;
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Юрий Отруба - геолого-геофизические исследования, Киев, шестая зимовка.
У каждого из основных участников также есть дублер - на случай, если к отправке экспедиции случится непредвиденная ситуация и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимовки.
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