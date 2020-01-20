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Espreso.tvОбществоСамая молодая экспедиция: определены участники украинского антарктического отряда

Самая молодая экспедиция: определены участники украинского антарктического отряда

Конкурсная комиссия определила состав 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Эта команда полярников имеет несколько особенностей. В частности, это самый молодой состав экспедиции за все годы. Средний возраст участников - 37 лет. Мы хотим дать молодежи как можно больше шансов реализовать себя и свой научный потенциал. И по той же причине половина состава является "новичками" , то есть впервые едут на год работать в Антарктиду. В то же время вторая часть экспедиции - это опытные полярники", - пояснил глава Национального антарктического центра МОН Евгений Дикий.

Отряд отправится на станцию в марте 2020-го и будет работать там в течение года. В нем традиционно будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик и системный администратор связи. Руководителем 25-й УАЭ выбрали Юрия Отрубу.

Список основного состава 25-й УАЭ:

  • Игорь Дейнека - врач, Ровно, первая зимовка;

  • Максим Белоус - системный механик, Шепетовка, первая зимовка;

  • Евгения Прекрасная - биологические исследования, Киев, первая зимовка;

  • Евгений Прокопчук - системный администратор связи, Буча, первая зимовка;

  • Анна Соина - гидрометеорологические и океанографические исследования, Харьков, первая зимовка;

  • Игорь Артеменко - гидрометеорологические и океанографические исследования, Киев, первая зимовка;

  • Андрей Сопин - геокосмические исследования, Харьков, вторая зимовка;

  • Вадим Жуковский - гидрометеорологические и океанографические исследования, Одесса, вторая зимовка;

  • Юрий Лишенко - дизелист-электрик, Харьков, третья зимовка;

  • Александр Салганский - биологические исследования, Киев, третья зимовка

  • Василий Омельянович - повар, Малин, пятая зимовка;

  • Юрий Отруба - геолого-геофизические исследования, Киев, шестая зимовка.

У каждого из основных участников также есть дублер - на случай, если к отправке экспедиции случится непредвиденная ситуация и кто-то из основного состава будет вынужден отказаться от зимовки.

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