Украина установила рекорд по экспорту зерновых

9 мая, 2020, 22:03

В 2019-2020 маркетинговом году украинские аграрии экспортировали 51,47 млн тонн зерна

Об этом сообщает УНИАН.

Аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина, и с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 51,47 млн тонн зерна, что на 8,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 95% от прогноза экспорта.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В частности, пшеницы отправлено на экспорт 19,2 млн тонн, ячменя - 4,7 млн тонн, кукурузы - 26,8 млн тонн, ржи - 8,2 тыс. тонн. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 299,7 тыс. тонн, что на 51,7 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 маркетинговом году составил 49,7 млн тонн, что является рекордом за всю историю независимости государства. Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 годах на уровне 43,8 млн тонн.

Напомним, 2 апреля, на внеочередном заседании правительства принято постановление, которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки.

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