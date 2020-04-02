Кабмин запретил экспорт гречки до первого июля

2 апреля, 2020, 21:27

2 апреля, на внеочередном заседании правительства принято постановление, которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве напомнили, что Беларусь, Россия и Казахстан также временно запретили экспорт гречки.

В министерстве отметили, что будут призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

"Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", - добавили в ведомстве.

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