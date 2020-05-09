Помощница Иванки Трамп заразилась коронавирусом

9 мая, 2020, 18:33

Помощница дочери президента США Дональда Трампа - Иванки Трамп - заразилась коронавирусом

Об этом сообщает CNN.

У помощницы дочери Трампа обнаружили COVID-19. Результаты теста на коронавирус у Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера отрицательные.

Отмечается, что личная ассистентка Иванки Трамп уже несколько недель не бывает рядом с дочерью президента США.

"У нее не было симптомов. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер получили отрицательный результат в пятницу", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая стало известно, что Кэти Миллер, пресс-секретарь вице-президента Соединенных Штатов Америки Майка Пенса заразилась коронавирусом.

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