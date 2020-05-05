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Espreso.tvСпортУсик показал, как нокаутировал "диванного эксперта"

Усик показал, как нокаутировал "диванного эксперта"


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик обнародовал ролик, в котором он нокаутирует "диванного эксперта"

Видео Усик выложил в Instagram.

В ролике "диванный эксперт" комментирует поединок Усика, после чего оказывается с ним в одном ринге. Боксер первым ударом отправляет критика в нокаут.

"Дорогие друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите", - сказал Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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