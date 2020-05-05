Усик показал, как нокаутировал "диванного эксперта"
5 мая, 2020, 13:11
Украинский боксер Александр Усик обнародовал ролик, в котором он нокаутирует "диванного эксперта"
Видео Усик выложил в Instagram.
В ролике "диванный эксперт" комментирует поединок Усика, после чего оказывается с ним в одном ринге. Боксер первым ударом отправляет критика в нокаут.
"Дорогие друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите", - сказал Усик.
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