Усик показал, как нокаутировал "диванного эксперта"

5 мая, 2020, 13:11

Украинский боксер Александр Усик обнародовал ролик, в котором он нокаутирует "диванного эксперта"

Видео Усик выложил в Instagram.

В ролике "диванный эксперт" комментирует поединок Усика, после чего оказывается с ним в одном ринге. Боксер первым ударом отправляет критика в нокаут.

"Дорогие друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите", - сказал Усик.

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