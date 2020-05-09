Глава Минздрава Степанов рассказал, сколько должны получать медики

9 мая, 2020, 21:49

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата медиков должна составлять не менее 25 тыс. грн

Об этом сообщает ТСН.

По его словам, зарплату медикам планируют повышать постепенно и уже в этом году ее увеличат на 50%.

"Когда мы говорим о повышении зарплат, нам нужно внести изменения в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это около 11 млрд грн, если берем за базовую зарплату в марте этого года. Для этого нужно вносить изменения в госбюджет, чтобы зарплата была повышена с 1 июля 2020 года", - сказал Степанов.

По его словам, медики должны зарабатывать не менее 25 тыс. грн.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы берем так, то зарплата должна быть не менее 25 тыс. грн, если бы мы вернулись в 2019 год. Если мы говорим просто, то давайте посмотрим на рыночные зарплаты, которые получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках. Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4 500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тыс. грн. Я полностью за, чтобы прокурор получал 25 тыс. грн. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?" - спросил Степанов.

Напомним, 9 мая Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения зарплат медицинским работникам с 1 июля.

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