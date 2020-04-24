"Барселона" может перехватить звездного немца у "Ливерпуля"

24 апреля, 2020, 14:49

Испанская "Барселона" серьезно заинтересована в услугах форварда немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера и готова перехватить его у английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль уже встречался с отцом Вернера, чтобы обсудить условия возможного контакта. Эта встреча состоялась еще в марте до введения карантина. Однако результаты остаются в тайне.

В текущем сезоне 24-летний Тимо Вернер провел за "Лейпциг" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за форварда сборной Германии составляет 64 млн евро.