"Барселона" может перехватить звездного немца у "Ливерпуля"
24 апреля, 2020, 14:49
Испанская "Барселона" серьезно заинтересована в услугах форварда немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера и готова перехватить его у английского "Ливерпуля"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль уже встречался с отцом Вернера, чтобы обсудить условия возможного контакта. Эта встреча состоялась еще в марте до введения карантина. Однако результаты остаются в тайне.
В текущем сезоне 24-летний Тимо Вернер провел за "Лейпциг" 36 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за форварда сборной Германии составляет 64 млн евро.
- 12 февраля стало известно, что Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль " за 60 млн евро.
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