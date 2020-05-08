Испанский клуб раздаст болельщикам бесплатные абонементы на следующий сезон

8 мая, 2020, 17:41

Испанский "Хетафе" официально объявил о том, что клуб предоставит бесплатные абонементы на весь следующий сезон Ла Лиги

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

"Хетафе" компенсирует владельцам сезонных абонементов часть их стоимости, потому что нынешний сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, и, если и будет доигран, то при пустых трибунах.

Всем 13500 фанатам, которые являются владельцами абонементов на нынешний сезон, "Хетафе" предоставит бесплатные абонементы на весь следующий сезон. Испанцы хотят отблагодарить своих болельщиков за поддержку в трудное время.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.