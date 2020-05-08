Воспитанник "Реала" признался, что говорит в "Динамо" по-украински

8 мая, 2020, 14:41

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль рассказал, что пытается выучить украинский язык

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Воспитанник мадридского "Реала" больше разговаривает с одноклубниками по-английски.

"С партнерами по команде говорю на английском, русском, немного на украинском. Какие были первые слова на русском языке, которые изучил Здравствуйте, как дела, меня зовут Фран. А на украинском -"Як справи?", "дуже добре", "а у тебе" , "до побачення", "смачного", "пиво", "база", - рассказал Соль.

28-летний Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.