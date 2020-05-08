Воспитанник "Реала" признался, что говорит в "Динамо" по-украински
8 мая, 2020, 14:41
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль рассказал, что пытается выучить украинский язык
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Воспитанник мадридского "Реала" больше разговаривает с одноклубниками по-английски.
"С партнерами по команде говорю на английском, русском, немного на украинском. Какие были первые слова на русском языке, которые изучил Здравствуйте, как дела, меня зовут Фран. А на украинском -"Як справи?", "дуже добре", "а у тебе" , "до побачення", "смачного", "пиво", "база", - рассказал Соль.
28-летний Фран Соль выступает за киевское "Динамо" с января 2019 года. Он провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- Напомним, 16 апреля стало известно, что форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать футболистом киевского "Динамо".
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