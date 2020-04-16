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Espreso.tvСпортЛучший украинский бомбардир может перейти в "Динамо"

Лучший украинский бомбардир может перейти в "Динамо"


фото: desna.football
Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать новым футболистом киевского "Динамо"

Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".

Украинский нападающий оказался среди футболистов, которые могут потенциально усилить столичный клуб

27-летний Александр Филиппов в текущем сезоне провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

В гонке бомбардиров УПЛ лидирует натурализованный бразилец Жуниор Мораес с 18 голами, а Филиппов идет вторым. Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро, его контракт с "Десной" рассчитан до 2022 года.

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