Лучший украинский бомбардир может перейти в "Динамо"
16 апреля, 2020, 13:45
Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов может стать новым футболистом киевского "Динамо"
Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".
Украинский нападающий оказался среди футболистов, которые могут потенциально усилить столичный клуб
27-летний Александр Филиппов в текущем сезоне провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.
В гонке бомбардиров УПЛ лидирует натурализованный бразилец Жуниор Мораес с 18 голами, а Филиппов идет вторым. Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро, его контракт с "Десной" рассчитан до 2022 года.
- 10 апреля стало известно, что защитники киевского "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов итальянского "Наполи" .
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