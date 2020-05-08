 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Запорожье скоропостижно скончался работник украинского футбольного клуба

В Запорожье скоропостижно скончался работник украинского футбольного клуба


фото: zarya-lugansk.com
В Запорожье умер 34-летний администратор молодежной команды луганской "Зари" Александр Колесник

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

Врачи диагностировали у 34-летнего администратора - острую сердечную недостаточность.

"Все мы знали Сашу, как отзывчивого человека и прекрасного профессионала. Футбольный клуб Заря скорбит и выражает искренние соболезнования семье и родственникам Александра!", - говорится в заявлении клуба.

Луганская "Заря" базируется в Запорожье.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать