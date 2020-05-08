В Запорожье скоропостижно скончался работник украинского футбольного клуба
8 мая, 2020, 15:44
В Запорожье умер 34-летний администратор молодежной команды луганской "Зари" Александр Колесник
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
Врачи диагностировали у 34-летнего администратора - острую сердечную недостаточность.
"Все мы знали Сашу, как отзывчивого человека и прекрасного профессионала. Футбольный клуб Заря скорбит и выражает искренние соболезнования семье и родственникам Александра!", - говорится в заявлении клуба.
Луганская "Заря" базируется в Запорожье.
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