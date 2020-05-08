В Испании определили дату, когда вернется футбольный сезон

8 мая, 2020, 12:44

Главный тренер "Леганес" Хавьер Агирре рассказал, что чемпионат Испании по футболу возобновится 20 июня

Об этом сообщает Marca.

Агирре также рассказал, что Ла Лигу планируют доиграть через месяц.

"Дата обновления Ла Лиги уже определена - 20 июня, остальные 11 туров будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам. Ла Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, так как мы уже распланировали тренировки", - сказал тренер.

После 27 туров чемпионата Испании по футболу "Леганес" находится в зоне вылета, команда на 19-м месте.

6 мая в рамках подготовки к возобновлению сезона футболисты, тренеры и сотрудники мадридского "Реала" собрались на базе клуба .