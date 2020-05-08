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Espreso.tvСпортВ Испании определили дату, когда вернется футбольный сезон

В Испании определили дату, когда вернется футбольный сезон


фото: Getty Images
Главный тренер "Леганес" Хавьер Агирре рассказал, что чемпионат Испании по футболу возобновится 20 июня

Об этом сообщает Marca.

Агирре также рассказал, что Ла Лигу планируют доиграть через месяц.

"Дата обновления Ла Лиги уже определена - 20 июня, остальные 11 туров будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам. Ла Лига официально проинформировала меня об этом, чему я очень рад, так как мы уже распланировали тренировки", - сказал тренер.

После 27 туров чемпионата Испании по футболу "Леганес" находится в зоне вылета, команда на 19-м месте.

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