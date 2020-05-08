В столице Албании полиция разогнала акцию протеста против жесткого карантина
Они назвали премьер-министра Эдди Раму диктатором, осуждали его авторитарный стиль управления и нарушения прав человека правительством во время борьбы с пандемией, сообщает Балканский обозреватель .
Организовали акцию протеста из Фейсбук общественные активисты, которые ранее заявляли о том, что коронавирус является иллюзией, которая была создана для установления диктатуры. Впрочем, как сообщается, протестующие отмечали, что они уведомили полицию об акции и придерживались рекомендованной дистанции друг от друга.
Однако полиция утверждает, что протесты являются незаконными в условиях чрезвычайного положения, который недавно был расширен еще на два месяца, до 23 июня.
Полицейские разогнали протест и задержали несколько участников. Некоторые протестующие пытались сопротивляться, лежа на земле, но правоохранители затянули их в полицейские машины.
Албания закрыла свои границы и ввела жесткий карантин с момента первого случая заболевания коронавируса - 8 марта.
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Несколько последних дней правительство страны постепенно смягчает ограничительные меры.
На 7 мая в Албании была зарегистрирована 31 смерть от COVID-19 и 842 больных - 10 заболели за предыдущие сутки. После выздоровления 605 человек 206 граждан все еще болеют COVID-19, но только 38 из них находятся в больнице, и только 7 - в отделениях интенсивной терапии.
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