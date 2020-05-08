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Espreso.tvОбществоВ парламенте Армении депутаты устроили массовую драку

В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку


фото: RFE/RL
В пятницу, 8 мая, депутаты армянского парламента устроили массовую драку

Как сообщает Радио Свобода, конфликт вспыхнул между представителями фракции "Мой шаг", которую возглавляет премьер-министр Никола Пашинян, и сторонниками лидера "просвещенных Армении" Эдмона Марукяна.

Все началось с его выступления с критикой правящей партии.

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Во время речи Марукяна к трибуне подошел член фракции Мой шаг Микаелян и после его замечания оба депутата вступили в схватку, к которой присоединились и другие парламентарии из обоих лагерей.

После этого спикер Арарат Мирзоян прервал заседание и объявил перерыв.

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