В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку

8 мая, 2020, 15:10

В пятницу, 8 мая, депутаты армянского парламента устроили массовую драку

Как сообщает Радио Свобода, конфликт вспыхнул между представителями фракции "Мой шаг", которую возглавляет премьер-министр Никола Пашинян, и сторонниками лидера "просвещенных Армении" Эдмона Марукяна.

Все началось с его выступления с критикой правящей партии.

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Во время речи Марукяна к трибуне подошел член фракции Мой шаг Микаелян и после его замечания оба депутата вступили в схватку, к которой присоединились и другие парламентарии из обоих лагерей.

После этого спикер Арарат Мирзоян прервал заседание и объявил перерыв.