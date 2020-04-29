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Espreso.tvОбществоВ Армении около 500 человек устроили самосуд: ворвались в больницу и линчевали двух убийц

В Армении около 500 человек устроили самосуд: ворвались в больницу и линчевали двух убийц


фото: iz.ru
В армянском городе Гавар родственники следователя военной полиции устроили самосуд над его убийцами

В результате конфликта погибли четыре человека, сообщает портал Armlur .

Отмечается, что накануне следователь и еще один человек погибли в перестрелке, причина которой неизвестна. После этого нападавшие попытались скрыться на автомобиле, но попали в аварию и были госпитализированы в городскую больницу.

Родственники и друзья убитого следователя, вооруженные палками и ножами, ворвались в больницу и расправились с пострадавшими в ДТП участниками конфликта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил, что в расправе приняли участие около 500 человек.

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