В Минфине объяснили, почему МВФ изменил программу для Украины

8 мая, 2020, 14:44

Программа от МВФ Stand-by короче, но сумма на 2020-2021 годы не меняется

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает РБК-Украина .

Международный валютный фонд предложил Украине программу Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF в связи с ухудшением ситуации в мире, пояснил он.

Марченко напомнил, что 7 мая МВФ заявил о том, что в связи с тем, что ситуация в мире ухудшается, "для всех стран мира они не рассматривают возможности программы структурных реформ".

"Они предлагают программу Stand-by", - сказал он.

Как отметил министр, новая программа короче - на 1,5 года, в то время как программа EFF - на три года.

"Сумма средств на 2020 и 2021 остается неизменной для Украины в размере $5 млрд", - сказал он.

Напомним, в результате совместных переговоров Украины и Международного валютного фонда решено отказаться от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключиться на 18-месячную программу stand by.

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