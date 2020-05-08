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Espreso.tvОбществоВ Австрию полетели 200 украинских рабочих, - Пристайко

В Австрию полетели 200 украинских рабочих, - Пристайко

В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании "SmartLynx Airlines"

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - отметил он.

В то же время Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

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