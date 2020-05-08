В Австрию полетели 200 украинских рабочих, - Пристайко
8 мая, 2020, 21:08
В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании "SmartLynx Airlines"
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.
"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - отметил он.
В то же время Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.
В Австрию вылетел латвийский чартер @SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими. Надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны Правительства. А пока спасибо за слаженную работу @MFA_Ukraine @minfrastucture @MFA_Austria- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 8, 2020
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться, но главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев.
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