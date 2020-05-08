В Австрию полетели 200 украинских рабочих, - Пристайко

8 мая, 2020, 21:08

В Австрию вылетели 200 украинских рабочих чартером латвийской авиакомпании "SmartLynx Airlines"

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - отметил он.

В то же время Пристайко выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

В Австрию вылетел латвийский чартер @SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими. Надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны Правительства. А пока спасибо за слаженную работу @MFA_Ukraine @minfrastucture @MFA_Austria - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 8, 2020