Организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться, - Пристайко

8 мая, 2020, 15:56

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться, но главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев

Об этом Пристайко заявил на встрече с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что разговор был сосредоточен на обсуждении проблемных вопросов организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта.

"Главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Поэтому правительство и Офис вице-премьер-министра ждут от ассоциации и привлеченных к этому диалогу ведомств конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса ", - сообщил Пристайко.

В рамках встречи участники обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом.

Отмечается, что участники обсуждения согласились, что нужно как можно быстрее провести все необходимые совместные консультации с ассоциациями и представителями правительства, чтобы сформировать единый понятный механизм противоэпидемических мероприятий во время перевозки для учета этих мероприятий в общем процессе смягчения карантина, постепенно вводятся правительством в Украине.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 мая, а с 11-го числа начнутся первые ослабления .

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