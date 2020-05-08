Украину надо вытаскивать из болота, - Саакашвили о своем новом назначении

8 мая, 2020, 08:10

Саакашвили считает, что факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги

Об этом глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Я имел длительную интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения ", - написал Саакашвили.

Саакашвили считает, что сам факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, против которых его отказывала огромное количество людей.

"Украину надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является). Я готов максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач", - добавил экс-президент Грузии.

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