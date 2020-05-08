Украину надо вытаскивать из болота, - Саакашвили о своем новом назначении
Об этом глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
"Я имел длительную интересную встречу с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения ", - написал Саакашвили.
Саакашвили считает, что сам факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, против которых его отказывала огромное количество людей.
"Украину надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является). Я готов максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач", - добавил экс-президент Грузии.
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- 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
- Саакашвили опубликовал фото с вином после того, как стало известно о его назначении главой Исполнительного комитета реформ.
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