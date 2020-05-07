Саакашвили отреагировал на назначение главой Исполнительного комитета реформ фотографией с вином из родного села
7 мая, 2020, 22:16
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал фото с вином после того, как стало известно о его назначении главой Исполнительного комитета реформ
Фото появилось в Facebook Саакашвили.
"Несколько бутылок отличного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам", - написал он.
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