 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСаакашвили отреагировал на назначение главой Исполнительного комитета реформ фотографией с вином из родного села

Саакашвили отреагировал на назначение главой Исполнительного комитета реформ фотографией с вином из родного села

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал фото с вином после того, как стало известно о его назначении главой Исполнительного комитета реформ

Фото появилось в Facebook Саакашвили.

"Несколько бутылок отличного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам", - написал он.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать