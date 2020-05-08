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Espreso.tvОбществоУ меня хватит сил довести медреформу в Украине до конца, - Степанов

У меня хватит сил довести медреформу в Украине до конца, - Степанов


фото: pravda.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ему удастся внедрить медицинскую реформу лучшую, чем созданная бывшей командой во главе с Ульяной Супрун

Об этом он написал в своем Facebook.

"Проведенный аудит показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанные красивые слайды в презентации и названо все это реформой", - отметил он.

Степанов отметил, что в том виде, в каком мы ее получили, "это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".

"Эта их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем. Она о том, что формулы на бумаге слишком далеки от реальности", - написал Степанов.

Министр уверен, что инициаторы реформы не смогли объяснить людям, в чем ее суть. Вместе с тем он пообещал "довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений".

"Никто не собирается останавливать реформирование медицины. Мы не можем допустить закрытия 332 больниц, потому множество больниц предоставляют высокоспециализированную медицинскую помощь", - отметил он.

Степанов добавил, что учреждения первичного звена должны получить финансирование на уровне не ниже чем в 2019 году. При этом дополнительно должны быть пакеты на финансирование лечения инфарктов, инсультов, а также экстренной медицины.

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