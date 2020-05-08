Тарифы на электричество для населения не будут менять, - Минекоенерго

8 мая, 2020, 13:04

В 2020 году тарифы на электрическую энергию для населения пересматривать не будут

Об этом и.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявила сегодня в ходе совещания в ведомстве, трансляция которой велась в YouTube.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным. И не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - заявила и.о. министра.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, пока страна не решит проблемы с "зеленым" тарифом.