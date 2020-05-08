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Espreso.tvОбществоТарифы на электричество для населения не будут менять, - Минекоенерго

Тарифы на электричество для населения не будут менять, - Минекоенерго


фото: eenergy.com.ua
В 2020 году тарифы на электрическую энергию для населения пересматривать не будут

Об этом и.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявила сегодня в ходе совещания в ведомстве, трансляция которой велась в YouTube.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным. И не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - заявила и.о. министра.

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