Тарифы на электричество для населения не будут менять, - Минекоенерго
Об этом и.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявила сегодня в ходе совещания в ведомстве, трансляция которой велась в YouTube.
"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным. И не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - заявила и.о. министра.
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Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, пока страна не решит проблемы с "зеленым" тарифом.
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