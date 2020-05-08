 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Конфликт интересов": Венедиктова прокомментировала производство в отношении нее, которое открыло НАБУ по заявлению Стерненко

"Конфликт интересов": Венедиктова прокомментировала производство в отношении нее, которое открыло НАБУ по заявлению Стерненко


фото: donpatriot.news
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Национальное бюро расследований Украины открыло в отношении нее уголовное производство по заявлению фигуранта одного из производств Офиса генпрокурора Сергея Стерненко

Об этом говорится в ее видеообращении, обнародованном пресс-службой Офиса.

По словам Венедиктовоц, поскольку заявитель фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора, она сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов.

"Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве", - рассказала Венедиктова.

По словам Венедиктовой, у нее нет сомнений в "профессионализме и добропорядочности" правоохранителей.

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - добавила она.

  • Общественный активист Сергей Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Ирину Венедиктову из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, которые она не задекларировала.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать