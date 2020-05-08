"Конфликт интересов": Венедиктова прокомментировала производство в отношении нее, которое открыло НАБУ по заявлению Стерненко

Об этом говорится в ее видеообращении, обнародованном пресс-службой Офиса.

По словам Венедиктовоц, поскольку заявитель фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора, она сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов.

"Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве", - рассказала Венедиктова.

По словам Венедиктовой, у нее нет сомнений в "профессионализме и добропорядочности" правоохранителей.

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - добавила она.