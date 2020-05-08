"Конфликт интересов": Венедиктова прокомментировала производство в отношении нее, которое открыло НАБУ по заявлению Стерненко
Об этом говорится в ее видеообращении, обнародованном пресс-службой Офиса.
По словам Венедиктовоц, поскольку заявитель фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора, она сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов.
"Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве", - рассказала Венедиктова.
По словам Венедиктовой, у нее нет сомнений в "профессионализме и добропорядочности" правоохранителей.
"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - добавила она.
- Общественный активист Сергей Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Ирину Венедиктову из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, которые она не задекларировала.
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