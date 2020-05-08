Макгрегор принял вызов на бой от легендарного боксера
8 мая, 2020, 17:15
Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, тот принял вызов
Об этом сообщает BoxingScene.
Де Ла Хойя рассказал, что его особенность - убивать соперника в ринге.
"Два раунда, брат. У меня есть одна особенность - я всегда выхожу убивать. Обожаю Конора Макгрегора в октагоне, уважаю его. Люблю за ним наблюдать. Но боксерский ринг - это совсем другое. Абсолютно", - сказал боксер.
Макгрегор ответил на такое заявление легенды.
"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", - ответил Макгрегор.
47-летний американец является бывшим чемпионом мира по боксу по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). В 2009 году он завершил карьеру.
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