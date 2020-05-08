"Любые переговоры с МВФ без голосования за "антиколомойский" закон невозможны", - Марченко об условиях транша

8 мая, 2020, 16:06

Международный валютный фонд согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только в случае одобрения Верховной Радой "антиколомойского закона"

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает РБК-Украина.

Как отметил Марченко, вопрос о критичности данного закона был задан представителям МВФ.

"На это мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования за этот закон невозможны", - сообщил он.

Отметим, что принятие этого закона является последним ключевым требованием перед тем, как Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта. Тогда же законопроект о банках прошел первое чтение.

Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Рассмотрение законопроекта ко второму чтению завершили 27 апреля.

Сегодня комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательный вариант закона о банках.

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.

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