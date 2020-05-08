"Любые переговоры с МВФ без голосования за "антиколомойский" закон невозможны", - Марченко об условиях транша
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает РБК-Украина.
Как отметил Марченко, вопрос о критичности данного закона был задан представителям МВФ.
"На это мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования за этот закон невозможны", - сообщил он.
Отметим, что принятие этого закона является последним ключевым требованием перед тем, как Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта. Тогда же законопроект о банках прошел первое чтение.
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Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.
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Рассмотрение законопроекта ко второму чтению завершили 27 апреля.
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Сегодня комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательный вариант закона о банках.
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Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.
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