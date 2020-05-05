В Англии ради спасения сезона готовы изменить футбольные правила

5 мая, 2020, 15:39

В Англии предложили сократить продолжительность футбольных матчей, чтобы в сжатые сроки завершить приостановленный сезон

Об этом сообщает The Sun.

С соответствующей инициативой выступил исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тейлор. По его мнению, в случае возобновления сезона матчи могут проходить по сокращенному хронометражу, а каждый тайм продлится менее 45 минут.

Для завершения всех матчей до 2 августа, как рекомендовала УЕФА, потребуется провести остаток туров в течение семи недель. В эти сроки также планируется завершить розыгрыш Кубка Англии.

В чемпионате Англии осталось провести девять туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

29 апреля стало известно, что английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня .

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