Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки

8 мая, 2020, 16:16

Футболисты "Барселоны" вернулись к тренировкам на клубной базе Ciutat Esportiva Joan Gamper

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter испанского клуба.

Все игроки испанского клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к занятиям. Теперь игроки готовятся к национальному чемпионату, который должен восстановиться 20 июня.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.