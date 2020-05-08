 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболисты "Барселоны" возобновили тренировки

Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки


фото: Getty Images
Футболисты "Барселоны" вернулись к тренировкам на клубной базе Ciutat Esportiva Joan Gamper

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter испанского клуба.

Все игроки испанского клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к занятиям. Теперь игроки готовятся к национальному чемпионату, который должен восстановиться 20 июня.

Ла Лига была остановлена 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать