Футболисты "Барселоны" возобновили тренировки
8 мая, 2020, 16:16
Футболисты "Барселоны" вернулись к тренировкам на клубной базе Ciutat Esportiva Joan Gamper
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter испанского клуба.
Все игроки испанского клуба сдали отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к занятиям. Теперь игроки готовятся к национальному чемпионату, который должен восстановиться 20 июня.
Ла Лига была остановлена 23 марта. В Ла Лиге сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте - "Реал", в активе которого 56 очков.
pic.twitter.com/Yy432NbXj2
- FC Barcelona () (@FCBarcelona) May 8, 2020
- 6 мая в рамках подготовки к возобновлению сезона футболисты, тренеры и сотрудники мадридского "Реала" собрались на базе клуба .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь