Бывший футболист "Металлиста" заразился коронавирусом

8 мая, 2020, 13:43

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" Диего Соуза, который сейчас выступает за бразильский "Гремио", заразился коронавирусом

Об этом сообщает A Bola.

После тестирования на коронавирус во всех профессиональных футбольных командах Бразилии Диего Соуза оказался в списке игроков, у которых положительный результат COVID-19.

По информации источника, 34-летний футболист будет изолирован от команды в течение следующих двух недель.

В Украине Диего Соуза известен благодаря выступлениям за харьковский "Металлист" в период с 2013-го по 2016 год. В целом аргентинец провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.