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Espreso.tvОбществоБольше, чем требует закон: Укрзализныця сократила зарплаты для топ-менеджента еще на четверть

Больше, чем требует закон: Укрзализныця сократила зарплаты для топ-менеджента еще на четверть


фото: 5.ua
Согласно закону об ограничении оплаты труда членам правления, Укрзализныця снизила их зарплату до 47 230 гривень на период карантина, а зарплаты центрального аппарата УЗ сократились еще на 25%

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик на своей странице в Facebook .

"Укрзализныця выполняет Закон об ограничении оплаты труда членов правления. Решение реализовано. Члены правления будут получать 47 230 грн. На период карантина.

Более того, зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата Укрзализныци в добровольном порядке снижены на 25% ", - пишет Юрик.

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