Больше, чем требует закон: Укрзализныця сократила зарплаты для топ-менеджента еще на четверть
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик на своей странице в Facebook .
"Укрзализныця выполняет Закон об ограничении оплаты труда членов правления. Решение реализовано. Члены правления будут получать 47 230 грн. На период карантина.
Более того, зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата Укрзализныци в добровольном порядке снижены на 25% ", - пишет Юрик.
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Напомним, 29 апреля Кабинет министров Украины принял решение об ограничении зарплат руководителей государственных предприятий, а также членов наблюдательных советов на время карантина не выше 47 тысяч гривень.
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