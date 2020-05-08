Больше, чем требует закон: Укрзализныця сократила зарплаты для топ-менеджента еще на четверть

8 мая, 2020, 14:14

Согласно закону об ограничении оплаты труда членам правления, Укрзализныця снизила их зарплату до 47 230 гривень на период карантина, а зарплаты центрального аппарата УЗ сократились еще на 25%

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик на своей странице в Facebook .

"Укрзализныця выполняет Закон об ограничении оплаты труда членов правления. Решение реализовано. Члены правления будут получать 47 230 грн. На период карантина.

Более того, зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата Укрзализныци в добровольном порядке снижены на 25% ", - пишет Юрик.

Напомним, 29 апреля Кабинет министров Украины принял решение об ограничении зарплат руководителей государственных предприятий, а также членов наблюдательных советов на время карантина не выше 47 тысяч гривень.