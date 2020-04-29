Правительство ограничило уровень зарплат для госчиновников и менеджеров госпредприятий до 47 тысяч
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо. TV
Согласно решению правительства, начиная с апреля и месяц после окончания карантина зарплата руководителей государственных предприятий, государственных топ-чиновников и членов наблюдательных советов не может превышать 47 тыс. грн.
"Также в условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничения таких зарплат и премий. Так же, как и ограничили их уже большинство людей, связанные с государственной службой, особенно руководителей ", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-