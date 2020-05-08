Андрей Шевченко назвал самую важную команду в своей жизни
Об этом сообщает calciomercato.
Украинец считает, что провел в Италии свои лучшие годы.
"Я не смотрю на то, что сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются. Это было трудно, но этот шаг помог мне найти настоящего себя. Но не все всегда идет хорошо, но этот опыт сделал меня сильнее. Я искал изменений в своей жизни . Милан всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Там я провел свои лучшие годы ", - сказал нападающий.
Также Андрей Шевченко рассказал, что его мечта была сыграть на домашнем чемпионате Европы по футболу.
"После этого в Украине я нашел новую мотивацию, когда вернулся в Динамо. Я продолжил играть и хорошо закончил. Я рискнул продолжать карьеру в 36 лет, чтобы сыграть на домашнем Евро-2012. Я был под сильным давлением. Но я сделал правильный выбор, это был прекрасный опыт. Я завершил карьеру на высоком уровне ", - рассказал украинец.
Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
- 7 мая итальянский врач Сильвия Рамбалдини написала на своем халате имя любимого футболиста , им стал Андрей Шевченко.
Читайте также
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
Читайте также
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь