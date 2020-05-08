Андрей Шевченко назвал самую важную команду в своей жизни

8 мая, 2020, 11:58

Знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко признался, что итальянский "Милан" является важнейшей командой в его жизни

Об этом сообщает calciomercato.

Украинец считает, что провел в Италии свои лучшие годы.

"Я не смотрю на то, что сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются. Это было трудно, но этот шаг помог мне найти настоящего себя. Но не все всегда идет хорошо, но этот опыт сделал меня сильнее. Я искал изменений в своей жизни . Милан всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Там я провел свои лучшие годы ", - сказал нападающий.

Также Андрей Шевченко рассказал, что его мечта была сыграть на домашнем чемпионате Европы по футболу.

"После этого в Украине я нашел новую мотивацию, когда вернулся в Динамо. Я продолжил играть и хорошо закончил. Я рискнул продолжать карьеру в 36 лет, чтобы сыграть на домашнем Евро-2012. Я был под сильным давлением. Но я сделал правильный выбор, это был прекрасный опыт. Я завершил карьеру на высоком уровне ", - рассказал украинец.

Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.