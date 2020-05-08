 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАндрей Шевченко назвал самую важную команду в своей жизни

Андрей Шевченко назвал самую важную команду в своей жизни


фото: Getty Images
Знаменитый украинский форвард Андрей Шевченко признался, что итальянский "Милан" является важнейшей командой в его жизни

Об этом сообщает calciomercato.

Украинец считает, что провел в Италии свои лучшие годы.

"Я не смотрю на то, что сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются. Это было трудно, но этот шаг помог мне найти настоящего себя. Но не все всегда идет хорошо, но этот опыт сделал меня сильнее. Я искал изменений в своей жизни . Милан всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Там я провел свои лучшие годы ", - сказал нападающий.

Также Андрей Шевченко рассказал, что его мечта была сыграть на домашнем чемпионате Европы по футболу.

"После этого в Украине я нашел новую мотивацию, когда вернулся в Динамо. Я продолжил играть и хорошо закончил. Я рискнул продолжать карьеру в 36 лет, чтобы сыграть на домашнем Евро-2012. Я был под сильным давлением. Но я сделал правильный выбор, это был прекрасный опыт. Я завершил карьеру на высоком уровне ", - рассказал украинец.

Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать