За минувшие сутки в Киеве 24 случая коронавируса, - Кличко
Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Друзья! Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - к сожалению, летальный", - отметил мэр.
На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Умерли в городе от этой болезни 29 человек.
заболели:
▫️11 женщин в возрасте от +26 до 63 лет
▫️11 чоловикiв возрасте от 30 до 64 лет
▫️2 мальчики - в возрасте 12 и 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.
"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - добавил Виталий Кличко.
- Напомним, 5 мая в Киеве зафиксировали 68 новых больных коронавирусом.
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