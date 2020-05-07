За минувшие сутки в Киеве 24 случая коронавируса, - Кличко

7 мая, 2020, 12:18

Состоянию на 7 мая в столице обнаружили 1675 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выздоровели 11 человек

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Друзья! Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - к сожалению, летальный", - отметил мэр.

На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Умерли в городе от этой болезни 29 человек.

заболели:

▫️11 женщин в возрасте от +26 до 63 лет

▫️11 чоловикiв возрасте от 30 до 64 лет

▫️2 мальчики - в возрасте 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, 5 мая в Киеве зафиксировали 68 новых больных коронавирусом.

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