Новости не слишком оптимистичные, - Кличко про 68 заболевших на коронавирус за сутки

6 мая, 2020, 12:13

Количество киевлян, которые заболели коронавирусной инфекцией, увеличилось сегодня на 68 человек

Об этом Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Новости сегодня не слишком оптимистичные. Количество киевлян, которые заболели коронавирусной инфекцией, увеличилось сегодня на 68 человек. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай коронавируса. 17 случаев за минувшие сутки подтверждены в Киево-Печерской лавре", - сказал Кличко.

заболели:

21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет

45 мужчин возрасте от 19 до 76 лет

1 девочка в возрасте 4 года и 1 мальчик в возрасте 5 лет.

В больницы столицы госпитализированы 24 пациента. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян.

Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них

5 детей

35 пациентов в тяжелом состоянии

3 подключены к аппаратам вентиляции легких.

Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей.