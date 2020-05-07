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Espreso.tvОбществоВ Италии заявили о создании вакцины от коронавируса

В Италии заявили о создании вакцины от коронавируса


фото: reuters
В Италии заявили о создании вакцины против коронавируса, что позволяет избежать заражения

Об этом сообщило издание M ail Online .

Как отмечается, эксперимент на мышах оказался успешным: после введения вакцины у мышей выработались антитела, способные противостоять распространению инфекции.

Разработчики вакцины планируют приступить к испытаниям на людях нынешней осенью.

Ранее сообщалось, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.

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