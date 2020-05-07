В Италии заявили о создании вакцины от коронавируса
7 мая, 2020, 11:31
В Италии заявили о создании вакцины против коронавируса, что позволяет избежать заражения
Об этом сообщило издание M ail Online .
Как отмечается, эксперимент на мышах оказался успешным: после введения вакцины у мышей выработались антитела, способные противостоять распространению инфекции.
Разработчики вакцины планируют приступить к испытаниям на людях нынешней осенью.
Ранее сообщалось, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.
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